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TOP,Здравоохранение,Новости

СРФП: в расследовании закупки экспресс-тестов – подозрения представителям Profarmа

Автор: U.S. Centers for Disease Control — https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/testing.html, Общественное достояние, Ссылка

В расследовании о закупках экспресс-тестов для определения коронавируса кроме вице-министра здравоохранения Лины Ярушявичене подозрения предъявлены представителям компании Profarmа.

Об этом рассказал в понедельник журналистам замдиректора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Петраускас: „Да, Profarma, литовское предприятие. Затем следуют четыре направления: исследуется сама сделка, денежные средства, возможно, были незаконно получены, расследуется случай мошенничества, расследуется возможное злоупотребление и расследуется возможное отмывание денег». 

По его словам, некоторым представителям компании предъявлены подозрения.

„Связанным с данной компанией лицам — да, часть из них были допрошены, есть и специальные свидетели, есть и подозреваемые. В настоящее время — шесть подозреваемых», — заявил М. Петраускас.

Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.

На вопросы о возможных подозрениях в отношении представителей лаборатории, М. Петраускас подчеркнул, что руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад, а другим работникам подозрения не предъявлены.

Он также добавил, что Л. Ярушявичене «пока единственная из должностных лиц», которым предъявлены подозрения. Она была сегодня на допросе, ей было вручено извещение о подозрении, назначена мера пресечения — подписка о невыезде.

Руководитель СРФП отметил, что его служба проводит расследовании о закупке экспресс-тестов, а Служба специальных расследований (ССР) — отдельное расследование о закупке лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) реагентов. В данных расследованиях, по словам М. Петраускаса, идет обмен информацией.

Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников СРФП попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.

Согласно сообщениям СРФП, досудебное расследование было начато после получения информации о возможно подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.

Средства, которыми компания пыталась распоряжаться, были получены в результате заключения договора о продаже экспресс-тестов COVID-19 лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ). По утверждению СРФП, ограничено владение незаконно приобретенными средствами.

По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.

Проверяются подозрения, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов.

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