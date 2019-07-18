Г. Науседа: состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни.

Глава государства сказал, что премьер Саулюс Сквярнялис еще не представил ему конкретные кандидатуры министров.

«Ничего мы не получали, мы обменялись мнениями с премьером, никакого определенного списка нет. Он обязательно появится в ближайшие дни, и после согласования кандидатур мы, я думаю, сможем представить эти предложения на утверждение», – сказал журналистам в четверг Г. Науседа, представив в сейме кандидатуру премьера.

Кабмин будет обновлен в связи с подписанием несколько недель назад «аграриями», «социал-трудовиками», представителями партии «Порядок и справедливость» и Избирательной акции поляков Литвы договора о коалиции.

Сейчас «аграрии» формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля у «социал-трудовиков».

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.

Г. Науседа еще раз призвал правящих не экспериментировать с должностью министра обороны. Этот портфель получит партия «Порядок и справедливость».

По его словам, нынешний министр Раймундас Кароблис работает успешно, у него накоплен необходимый опыт и у него есть планы на будущее.

«Давайте принимать во внимание то, что приближается очень ответственный саммит НАТО 4 декабря, на котором будут очерчены планы дальнейшей деятельности этой организации и особенно с фокусом на наш Балтийский регион», – сказал президент.

«Так что есть очень серьезные задачи, и мы не можем сейчас здесь экспериментировать», – добавил он.