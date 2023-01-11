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Г.Науседа: совместная декларация НАТО и ЕС – чрезвычайно важный манифест стратегического партнерства

Office of the President of the Republic of Lithuania/ official photos by Robertas Dačkus

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа приветствовал третью декларацию НАТО и ЕС, подписанную во вторник Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и Председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«В сегодняшней геополитической ситуации совместная декларация НАТО и ЕС является чрезвычайно важным манифестом в деле укрепления нашего стратегического партнерства. Она посылает сильный сигнал трансатлантического единства: тесное сотрудничество, координация действий и мобилизация ресурсов НАТО и ЕС являются необходимым шагом в укреплении нашей неделимой безопасности и обороны. НАТО должен оставаться основой коллективной обороны в обеспечении безопасности ЕС», — отметил Президент.

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В декларации не только подтверждается стратегическое партнерство между НАТО и ЕС, но и содержится обязательство вывести сотрудничество между двумя организациями на новый уровень.

В декларации безоговорочно осуждается военная агрессия России в Украине, содержится призыв к России немедленно прекратить войну, признается, что агрессия этой страны представляет наибольшую угрозу для евро-атлантической безопасности, и обозначаются новые направления сотрудничества между ЕС и НАТО.

Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР

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