Г.Науседа: совместная декларация НАТО и ЕС – чрезвычайно важный манифест стратегического партнерства

В декларации не только подтверждается стратегическое партнерство между НАТО и ЕС, но и содержится обязательство вывести сотрудничество между двумя организациями на новый уровень.

В декларации безоговорочно осуждается военная агрессия России в Украине, содержится призыв к России немедленно прекратить войну, признается, что агрессия этой страны представляет наибольшую угрозу для евро-атлантической безопасности, и обозначаются новые направления сотрудничества между ЕС и НАТО.

Группа по вопросам коммуникации Президентуры ЛР