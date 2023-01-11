Климатический отчет: 2022 год был одним из самых жарких в современной истории человечества

Служба ЕС по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) объявила, что 2022 год стал пятым среди самых «теплых» лет с 1950 года (по данным других исследований, с 1850 года). «Теплее» были только 2016 (самый «теплый»), 2018, 2019 и 2020 годы, передает агентство Reuters.
По данным C3S, на планете сейчас на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена, в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека. Средняя температура в 2022 году была на 0,3 градуса выше, чем в среднем с 1991 по 2020 год, и на 1,2 градуса выше, чем в среднем с 1850 по 1900 год.
Прошедшее лето было самым жарким в Европе за всю историю наблюдений, побив температурные рекорды в таких странах, как Италия, Испания и Хорватия. Жара стала причиной более 20 тысяч «лишних» смертей в странах Европы, включая Францию, Германию, Испанию и Великобританию, говорится в отчете C3S.
В сочетании с недостатком дождей жара вызвала широкомасштабную засуху, которую первоначальный анализ оценил как самую сильную засуху в Европе за 500 лет. Низкий уровень воды привел к задержке судоходства по Рейну в Германии, в то время как отсутствие дождей ударило по выработке гидроэлектроэнергии и снизило урожайность кукурузы и сои.
Жаркий и сухой период спровоцировал интенсивные лесные пожары от Испании до Словении, вызвав больше выбросов в ЕС и Великобритании, чем за любое лето за последние 15 лет.NEWSru.co.il