Климатический отчет: 2022 год был одним из самых жарких в современной истории человечества

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Служба ЕС по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) объявила, что 2022 год стал пятым среди самых «теплых» лет с 1950 года (по данным других исследований, с 1850 года). «Теплее» были только 2016 (самый «теплый»), 2018, 2019 и 2020 годы, передает агентство Reuters.

По данным C3S, на планете сейчас на 1,2 градуса теплее, чем в доиндустриальные времена, в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека. Средняя температура в 2022 году была на 0,3 градуса выше, чем в среднем с 1991 по 2020 год, и на 1,2 градуса выше, чем в среднем с 1850 по 1900 год.