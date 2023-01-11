Азербайджан будет продавать газ 100 лет — Алиев

Он сообщил о планах расширения пропускной способности Трансанатолийского (ТАНАП) и Трансадриатического (ТАП) трубопроводов, по которым азербайджанский газ транспортируется в Европу.

«Мы уже в процессе консультаций с партнерами. Что касается проекта ТАНАП, здесь легче действовать, потому что мы основные участники, акционеры этого проекта, и основная финансовая нагрузка будет на нас. В TAП у нас 20%, поэтому там, конечно, надо больше работать по вопросам достижения консенсуса», – добавил Алиев.

По его словам, доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м.

«Но я уверен, что будет намного больше. Потому что опыт нашей деятельности на нефтяных месторождениях говорит о том, что запасы намного превышают изначальные оценки по мере бурения, по мере применения новых технологий», – сказал президент Азербайджана.

Он подчеркнул, что «газовая отрасль Азербайджана будет поставлять на международные рынки свои ресурсы как минимум 100 лет».

Алиев подчеркнул, что с учетом запасов газа, а также наличия газотранспортной инфраструктуры Азербайджан и Евросоюз нацелены на увеличение поставок.

«Но для этого необходимы, конечно, инвестиции, собственно, в добычу, что мы и делаем, и для этого необходимо расширение существующих газопроводов», – резюмировал он.

Напомним, в июле 2022 года ЕС и Азербайджан подписали стратегический документ. Он содержит обязательство удвоить пропускную способность Южного газового коридора для поставки не менее 20 млрд кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.