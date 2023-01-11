Глава МИД Литвы отбыл с рабочим визитом в Южную Корею

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 11-13 января находится с рабочим визитом в Южной Корее, он встретится с министром иностранных дел этой страны Паком Джином, министром торговли Дукджуном Аном, членами парламента и представителями корейских аналитических центров, также запланированы встречи с руководителями компаний Samsung Display, SK Group и nSage, сообщает МИД Литвы.
В ходе встреч будут обсуждаться двусторонние отношения между Литвой и Южной Кореей, при этом особое внимание будет уделяться развитию двустороннего политического диалога, привлечению корейских инвестиций, укреплению сотрудничества в сферах торговли, экономики, высоких технологий и науки.
В Сеуле Ландсбергис также обсудит поддержку Украины, последствия войны, развязанной Россией, для региональной и глобальной безопасности, вызовы безопасности, исходящие от Северной Кореи, двустороннее сотрудничество в ООН, процессы, происходящие в Индо-Тихоокеанском регионе и предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
По сообщению Министерства иностранных дел, Республика Корея является для Литвы стратегически важной страной в Индо-Тихоокеанском регионе. После того, как Литва диверсифицировала свои цепочки поставок на передовых и стабильных рынках Азии и Океании, товарооборот между Литвой и Кореей в 2021 году увеличился на 39%, а в январе-октябре 2022 года оборот составил 26%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В 2021 году Литва и Корея отметили 30-летие дипломатических отношений, в этом же году было открыто посольство Литвы в Сеуле.