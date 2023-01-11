Счета за отопление не должны шокировать жителей Вильнюса: похожи на прошлогодние

«Сравнивать цены на тепло в 2021 и 2022 годах необъективно, поскольку методология расчета цен на тепло за эти годы изменилась, а вызванная Россией война в Украине привела к кризису цен на энергоносители. С точки зрения потребителя, которого волнует общая сумма, которую нужно заплатить за отопление, счета за 2022 год и декабрь 2021 года похожи, а во многих случаях даже ниже. Это связано не только с потеплением декабря почти на один градус, но и со своевременными решениями по использованию топлива для производства тепла в Вильнюсе», — говорит Лауринас Якубаускас, руководитель группы клиентов.

В декабре 2022 года потребители будут платить в среднем около 68 евро за отопление квартиры площадью 50 кв. м в отремонтированном доме и 114 евро в не отремонтированном многоквартирном доме.

Четыре фактора, определяющие счет за отопление

Хотя цена на тепло одинакова для всех потребителей, размер счетов за отопление различен. Этому есть объективные причины, некоторые из которых не зависят ни от поставщика централизованного теплоснабжения, ни от самих потребителей.

Прежде всего, сумма счета за отопление зависит от цены на тепло, которая ежемесячно утверждается министерством и меняется в зависимости от рыночной цены на ресурсы, используемые для производства тепла.

«Во-вторых, температура на улице существенно влияет на сумму счета за тепло — чем холоднее, тем больше тепловой энергии необходимо использовать для обогрева одного и того же жилого помещения. В-третьих, энергоэффективность дома имеет решающее значение. Отмечу, что новые и отремонтированные дома с модернизированными системами отопления потребляют меньше тепловой энергии, чем старые дома. Жители отремонтированных домов платят за отопление примерно на 40% меньше. И, конечно, в-четвертых, сумма счета за отопление также зависит от привычек потребления тепла, если в доме есть возможность регулировать потребление энергии в соответствии со своими потребностями», — говорит Л. Якубаускас.

Помощь в оплате счетов за отопление

Клиенты, испытывающие финансовые трудности при оплате счетов, также могут воспользоваться пакетом помощи.

Жители могут обратиться в Вильнюсский городской совет за компенсацией счетов за отопление и горячую воду — если вы соответствуете критериям, то получите компенсацию за весь отопительный сезон. По сравнению с прошлым годом условия получения компенсации стали более благоприятными.

В связи с очень большим количеством заявок некоторые клиенты, возможно, еще не получили подтверждение о выплате компенсации. В этом случае не стоит беспокоиться, так как поставщик тепла применит компенсацию за предыдущие месяцы.

Если потребители не имеют права на компенсацию за отопление и горячую воду, они могут отложить часть своих платежей.

«Клиенты, обратившиеся к нам с просьбой о заключении такого соглашения, имеют возможность оплатить 50% своего текущего счета и выплатить остальную сумму равными частями в течение 6 месяцев после окончания отопительного сезона. В настоящее время 29 клиентов решили воспользоваться помощью и отложить часть своих платежей», — отмечает Л. Якубаускас, менеджер группы по работе с клиентами.

Инфломация vilnius.lt