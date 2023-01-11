В ЕС назвали важное условие для членства Украины

Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев – условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. В их числе – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Кроме того, в ЕС сформулировали семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в Евросоюзе.

Потенциальное вступление Украины в ЕС Франс Тиммерманс сравнил по степени влияния с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году.

«Это действительно изменит характер Европейского Союза. Чтобы доказать, что это не просто разговоры, нам необходимо показать в прямом эфире, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС», – подчеркнул Тиммерманс, отметив первые шаги Киева по выполнению семи критериев.

Он особо выделил возможную роль Украины в реализации стратегии энергетического перехода в Евросоюзе.

«Нам нужно сделать Украину частью будущей водородной экономики ЕС. Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем зеленого водорода и биометана для товаров, которые потребуются для чистой экономики Европы в будущем», – заявил Тиммерманс.

Напомним, 3 февраля пройдет очередной саммит Украина – ЕС. Он состоится в Киеве. При этом президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина ждет «практических шагов» в сближении с Евросоюзом.