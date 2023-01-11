В ЕС назвали важное условие для членства Украины

Украина не сможет стать членом Евросоюза до тех пор, пока на ее территории находятся российские войска. Об этом сказал заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью DW во вторник, 10 января.
«Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели», – ответил Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут находиться российские военные.
Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев – условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. В их числе – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.
Кроме того, в ЕС сформулировали семь условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в Евросоюзе.
Потенциальное вступление Украины в ЕС Франс Тиммерманс сравнил по степени влияния с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году.
«Это действительно изменит характер Европейского Союза. Чтобы доказать, что это не просто разговоры, нам необходимо показать в прямом эфире, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС», – подчеркнул Тиммерманс, отметив первые шаги Киева по выполнению семи критериев.
Он особо выделил возможную роль Украины в реализации стратегии энергетического перехода в Евросоюзе.
«Нам нужно сделать Украину частью будущей водородной экономики ЕС. Украина идеально подходит для того, чтобы стать крупным производителем зеленого водорода и биометана для товаров, которые потребуются для чистой экономики Европы в будущем», – заявил Тиммерманс.
Напомним, 3 февраля пройдет очередной саммит Украина – ЕС. Он состоится в Киеве. При этом президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина ждет «практических шагов» в сближении с Евросоюзом.korrespondent.net