Самоуправлениям на повышение уровня занятости – почти 10 млн евро

«Выделяемая министерством сумма небольшая, но важная. Мы видим, что часть самоуправлений в программы по повышению уровня трудоустройства вкладывает собственные средства. Благодарим их за это. Работа и связанные с ней доходы не только помогают людям, но и сокращают муниципальные расходы на финансовую соцподдержку. Мы должны предлагать безработным работу, а не пособия» – говорит вице-министр В. Шилинскас.

Однако, просто предложить работу недостаточно. Из краткосрочно трудоустроенных через 6 месяцев оставалось всего лишь 5,9% участников. В тех случаях, когда применялось управление случаем и устранялись ключевые проблемы, через 6 месяцев продолжало работать вдвойне больше: 13% участников. Поэтому министерство в новом руководящем документе рекомендует повсеместно применять управление случаем и устранять ключевые препятствия для занятости.

«Просим самоуправления совместно со службой занятости, а также неправительственными организациями решать ключевые проблемы трудоустройства: отсутствие мотивации, наличие зависимостей, долги, нехватку опеки или услуг по опеке, проблемы с сообщением. Это не всегда удается, но только после решения фундаментальных проблем можно надеяться, что люди не только получат краткосрочную работу, но и останутся на рынке труда на более длительный срок», – отмечает вице-министр В. Шилинскас.

В 2023 году министерство также постарается пересмотреть формулу расчета потребности в средствах. До сих пор потребность рассчитывалась на основе уровня безработицы и количества безработных в самоуправлении, что дает возможность оценить масштабы проблемы, но не способствует лучшему результату. Конкретная формула будет определена только после детальных обсуждений с самоуправлениями, но цель состоит в том, чтобы с 2024 года выделять больше средств тем самоуправлениям, которые добиваются лучших результатов в повышении занятости.