Песков оценил перспективы переговоров с Украиной

Песков также заявил, что «Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров».

«И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», – указал он.

Пресс-секретарь главы государства согласился с тем, что до тех пор, пока в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией, ведение переговоров невозможно.

«Ну конечно», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как известно, 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией.

Позже Зеленский сделал заявление о том, что Владимир Путин – неадекватен. Поэтому Украина не может вести переговоры с нынешним руководством России.