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Песков оценил перспективы переговоров с Украиной

Фото kremlin.ru

В Кремле пока не видят перспективы мирных переговоров с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду, 11 января.

«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», – сказал спикер Кремля, комментируя заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия выражает готовность к переговорам с Украиной.

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Песков также заявил, что «Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров».

«И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», – указал он.

Пресс-секретарь главы государства согласился с тем, что до тех пор, пока в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией, ведение переговоров невозможно.

«Ну конечно», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как известно, 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией.

Позже Зеленский сделал заявление о том, что Владимир Путин – неадекватен. Поэтому Украина не может вести переговоры с нынешним руководством России.

korrespondent.net

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