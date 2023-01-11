Песков оценил перспективы переговоров с Украиной

В Кремле пока не видят перспективы мирных переговоров с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в среду, 11 января.
«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», – сказал спикер Кремля, комментируя заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия выражает готовность к переговорам с Украиной.
Песков также заявил, что «Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров».
«И президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность. Безусловно, достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», – указал он.
Пресс-секретарь главы государства согласился с тем, что до тех пор, пока в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией, ведение переговоров невозможно.
«Ну конечно», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как известно, 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который исключает ведение переговоров с Путиным, но при этом возможны переговоры с Россией.
Позже Зеленский сделал заявление о том, что Владимир Путин – неадекватен. Поэтому Украина не может вести переговоры с нынешним руководством России.korrespondent.net