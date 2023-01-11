Wizz Air будет летать из Вильнюса в Рим

Отныне путешественники из Литвы смогут гораздо проще добраться до Рима, известного как «вечный город» — столицы центрального региона Лацио и всей Италии. Рим издавна славится своей историей, город известен как колыбель западной цивилизации и христианской культуры. Туристы из Италии также смогут оказаться в Вильнюсе всего за несколько часов – прогуляться по старому городу, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полюбоваться живописной барочной архитектурой и искусством, насладиться ночной жизнью города, сообщается в пресс-релизе компании.
C апреля 2023 г. Wizz Air — самая быстрорастущая в Европе и самая экологичная бюджетная авиакомпания мира начинает полеты в новом направлении — из Вильнюса в Рим.
С 2011 года, когда из Литвы вылетел первый самолет Wizz Air, авиакомпания постоянно расширяет карту маршрутов. Только в прошлом году авиакомпании предложили два новых маршрута из Вильнюса – в Сплит (Хорватия) и Гренобль (Франция). В настоящее время в Италию из Литвы можно добраться рейсами из аэропортов Каунаса и Вильнюса в Милан.
Валерия Брагаренко, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Wizz Air, говорит, что компания рада возможности предложить больше направлений из столицы Литвы и предоставить путешественникам еще больше возможностей познакомиться с европейскими городами и культурой их стран.
«Мы стараемся предложить как можно больше самых разнообразных маршрутов по доступной цене. С нетерпением ждем возможности приветствовать всех вас на современных и экологичных самолетах Airbus», — говорит В. Брагаренко.
Билеты на рейсы уже сейчас можно приобрести на сайте компании www.wizzair.com или с помощью мобильного приложения Wizz Air. Цены начинаются от 24,99 евро.