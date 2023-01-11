А.Билотайте представила программу по подготовке к чрезвычайным ситуациям

Только половина жителей Литвы подготовлена

По данным новейшего опроса жителей, инициированного МВД, только 9 проц. жителей точно знают, как вести себя в случае стихийных бедствий или бедствий, вызванных действиями людей. Еще 41 проц. считает, что знает, как действовать в таких случаях.

Только пятая часть (18 проц.) жителей Литвы приготовили сумку для отъезда (тревожный чемоданчик), а 15 проц. жителей обсудили с близкими семейный план действий в случае чрезвычайной ситуации. Необходимый запас на 72 часа (еды, воды, лекарств, средств гигиены) подготовлен у 50 проц. жителей страны.

Укрепление культуры самозащиты

Новая кампания, по словам министра, является частью возрождения гражданской защиты. Это возрождение уже началось: создан Национальный центр кризисного управления, разработана новая модель антикризисного управления и концепция усиления гражданской защиты. Проходят регулярные национальные учения по гражданской обороне, планируются и региональные с участием партнеров из Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии. Также обновлен информационный сайт Lt72.lt, модернизируется система оповещения жителей с помощью мобильных телефонов и сирен. Наряду с муниципалитетами маркируются убежища и оговаривается обязательность их создания во вновь строящихся зданиях. В этом году в муниципалитетах и ​​других учреждениях начнут работать сотрудники по обеспечению готовности.

Особое внимание уделено потенциальным угрозам, связанным с небезопасной Астравской АЭС.

Министерство внутренних дел напоминает, что всю информацию о том, как подготовиться к бедствиям и чрезвычайным ситуациям и как вести себя во время них, можно найти в интернете на сайте Lt72.lt.