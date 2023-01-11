Во Франции представят проект реформы по повышению пенсионного возраста до 64 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее указал, что после того, как проект будет представлен во вторник, профсоюзы, социальные объединения и партии смогут обменяться мнениями с правительством относительно реформы.

Во французском правительстве объясняют необходимость повышения пенсионного возраста тем, что продолжительность жизни во Франции увеличилась, и такая мера позволит сделать пенсионную систему страны финансово стабильной.

При этом профсоюзы рабочих уже выразили недовольство планами правительства. Во вторник представители восьми крупнейших профсоюзов намерены собраться на улицах городов в знак протеста против реформы.

Ожидается, что 23 января законопроект будет представлен кабинету министров, затем в феврале начнутся дебаты в Национальном собрании Франции.

Во время своего первого президентского срока правительство Макрона уже пыталось осуществить пенсионную реформу. Тогда эти планы вызвали широкую волну протестов по всей стране, в частности со стороны движения «желтых жилетов». В январе 2020 года власти страны решили отказаться от одного из пунктов реформы — повышения пенсионного возраста.