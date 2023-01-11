В Клайпедском регионе пройдут военные учения

Иллюстрационное фото/ kariuomene.lt

16-20 января на территории самоуправлений городов Клайпеда, Паланга и Клайпедского района пройдут тактические учения «CPX BRAVE GRIFFIN» пехотной бригады «Žemaitija». В учениях примут участие подразделения литовской армии и союзников, сообщает Клайпедское самоуправление.

В ходе учений по указанным муниципальным территориям будет передвигаться военная техника. Огнестрельное и пиротехническое оружие, а также военно-инженерные средства использоваться не будут. Учения будут проходить в светлое время суток и после наступления темноты.