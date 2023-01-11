ЕС выделил Украине €50 млрд помощи — Мишель

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и его государства-члены выделили Киеву различную помощь на общую сумму около 50 млрд евро. Об этом сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 10 декабря, на совместном брифинге с генсеком НАТО и президентом Еврокомиссии в Брюсселе.

«С первого дня мы поддерживали народ Украины сильной военной, финансовой и дипломатической помощью. ЕС вместе с государствами-членами сделали вклад на сумму почти 50 млрд евро», – заявил глава Евросовета.