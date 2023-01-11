ЕС выделил Украине €50 млрд помощи — Мишель

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и его государства-члены выделили Киеву различную помощь на общую сумму около 50 млрд евро. Об этом сказал председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник, 10 декабря, на совместном брифинге с генсеком НАТО и президентом Еврокомиссии в Брюсселе.
«С первого дня мы поддерживали народ Украины сильной военной, финансовой и дипломатической помощью. ЕС вместе с государствами-членами сделали вклад на сумму почти 50 млрд евро», – заявил глава Евросовета.
Мишель напомнил, что ЕС в связи с войной в Украине впервые в истории выделил средства через Европейский фонд мира третьей стране и сделал это в первые часы после начала полномасштабной войны. На сегодня через этот механизм было выделено более 3 млрд евро в дополнение к значительным взносам стран-членов, отметил Мишель.
Напомним, в 2022 году ЕС предоставил Украине 19 млрд евро финансовой поддержки. Это позволило функционировать государству в условиях войны. В новом году ЕС выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 18 млрд евро – по 1,5 млрд в месяц.korrespondent.net