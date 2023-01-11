Правительство одобрило изменения Закона о государственной границе и ее охране

Министерство предлагает законодательно закрепить возможность недопуска иностранцев, нарушающих порядок пересечения государственной границы, на территорию Литовской Республики во время чрезвычайного положения государственного уровня. В целях обеспечения прав человека законопроект предусматривает индивидуальную оценку потребности в помощи и оказание помощи иностранцам, пересекающим государственную границу.

Этот проект Закона о государственной границе и ее охране также направлен на усиление охраны государственной границы путем легализации использования пограничников, более четко регламентируя сотрудничество Государственной пограничной службы с другими учреждениями, ведомствами и общественностью. Это могло бы способствовать более оперативному реагированию на случаи незаконного пересечения государственной границы и эффективному пресечению этих нарушений.

МВД с учетом решения Суда Европейского Союза от 30 июня 2022 г. и по согласованию с Европейской комиссией подготовило поправки к Закону «О правовом статусе иностранцев», которые отменяют положения, признанные противоречащими законодательству ЕС.

Поправки к этому закону позволяют иностранцам ходатайствовать о предоставлении убежища независимо от того, легально или нелегально они прибыли в Литовскую Республику. Законопроект также отменяет положение о том, что проситель убежища может быть задержан, если он въехал на территорию Литовской Республики с незаконным пересечением государственной границы.

В ответ на миграционный кризис, вызванный белорусским режимом, МВД еще осенью 2021 г. подготовлены предложения по совершенствованию законодательства Европейского Союза в области защиты внешних границ и убежища, чтобы режимы недемократических стран не могли злоупотреблять системой убежища Европейского Союза в политических целях.

Цифры показывают, что лица не просят убежища в Литве – из более чем 4000 нелегальных мигрантов, находившихся в стране, на данный момент осталось 190 – все остальные уехали в Западную Европу. В течение 2022 года Зафиксировано 11 211 попыток иностранцев незаконно пересечь границу Литовской Республики.

Проекты поправок к Закону о государственной границе и ее охране, и Закону «О правовом положении иностранцев». будут рассмотрены в Сейме.