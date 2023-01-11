Польша переносит линию обороны к границам с РФ и Беларусью — Блащак

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша меняет подход к защите страны от возможной вооруженной агрессии РФ, которая теперь будет предусматривать занятие обороны не по реке Висла, как раньше, а непосредственно на границе с РФ и Беларусью. Об этом он сказал в интервью изданию I.pl.
По словам Блащака, вновь создаваемая 1-я пехотная дивизия Легионов должна эффективно закрыть доступ к Польше.
«Мы отказываемся от доктрины, которая действовала многие годы, во время правления нынешней оппозиции. Тогда предполагалось, что оборона Польши начнется только на линии Вислы, и мы без боя отдадим восточную часть страны. Это могло бы привести к трагедиям, которые мы видели в Буче в Украине. Поэтому мы должны быть сильными и очень сильными именно на востоке нашей страны, ведь здесь проходит главная линия нашей безопасности и независимости», — отметил он.
Напомним, в Польше решили усилить войска, защищающие государственную границу.
Также сообщалось, что Польша устанавливает на границе с Беларусью электронный барьер.korrespondent.net