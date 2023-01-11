Проверьте сообщения от Содры: в этом году почти 68 тыс. жителей будет включено в пенсионное накопление

Уведомления отправляются в личные кабинеты по адресу www.sodra.lt/gyventojui. Получившие такое уведомление, могут принять решение ничего не делать с 1 июля стать участниками программы пенсионных накоплений в выбранной «Содра» компании и начать платить пенсионные накопления, заключить договор с выбранной вами накопительной компанией или до 30 июня подать заявку в личном кабинете или в отдел обслуживания клиентов «Содры» и отказаться от участия в программе.

Лицу, отказывающемуся от участия в программе пенсионного накопления, предлагают присоединиться к программе каждые три года. В этом году жители, которые в 2020 году не пожелали становиться участниками накопления, вновь включаются в программы накопления. По достижении человеком 40 лет он уже не включается в накопления, но независимо от возраста может самостоятельно выбрать накопительную компанию и начать дополнительно копить на пенсию.

Если человек решит участвовать в пенсионных накоплениях, 3% от дохода человека будут перечисляться в пенсионные фонды и 1,5 % от средней заработной платы по стране (ВДУ) будет перечислять государство.

Если человек не хочет участвовать в программе, вновь добавленным участникам очень легко отказаться от участия в ней. При входе в личный кабинет на странице www.sodra.lt/gyventojui вы увидите запрос на отказ от участия в программе пенсионного накопления, вам просто нужно сделать выбор и нажать кнопку «отправить». Заявку также можно заполнить и в отделениях Содры.

После начала накопления на втором этапе возможности отказаться от участия в пенсионных накоплениях уже нет, поэтому особенно важно, чтобы все включенные в список жители до 30 июня выбрали наиболее подходящий им вариант – участвовать в накоплении или нет.

«Содра» напоминает вновь включенным в программу пенсионного накопления жителям о возможности принять решение до конца июня. Все жители, включенные в пенсионные накопления, получают уведомления в личные кабинеты, где они могут узнать, какая компания для них выбрана и что делать дальше. Жители, указавшие свои адреса электронной почты, также получают уведомления по электронной почте.