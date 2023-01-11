Эстония готова первой в ЕС передать Киеву российские активы

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Эстония планирует до конца января нынешнего года создать законодательную базу, которая позволила бы ей передать Украине российские активы, замороженные Таллинном. Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил официальный представитель эстонского министерства иностранных дел Михкель Тамм.

Таким образом, Эстония может стать первым государством Европейского cоюза, которое передаст Киеву российские активы, — во всяком случае, другие страны не заявляли о скором создании такого механизма подчеркивает Bloomberg.