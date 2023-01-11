В ЕС анонсировали дополнительные санкции против Ирана и Беларуси

Беларусь и Иран ждут новые санкции Евросоюза за военную поддержку России в войне против Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга во вторник, 10 января.

По ее словам, ЕС продолжит делать все возможное для поддержки Украины. В частности, усилениями санкций против России.