Завод удобрений Achema возобновит работу в феврале

Achema, находящийся в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, планирует возобновить работу в следующем месяце. Об этом журналистам во вторник сообщила представитель предприятия по печати Йолита Мацелите.
«Никаких изменений в наших планах нет. Планируем запустить производство в феврале», — сказала она.
Завод в середине декабря из-за значительного подорожания природного газа остановил производство аммониака, который является основным сырьем для удобрений и которого производится до 1,2 млн куб. м в год. В работе остались лишь подразделения по производству аммиачной селитры и смоляного вара.
Первый раз завод был остановлен в начале сентября. В начале ноября производство возобновилось. Achema является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.