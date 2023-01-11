Завод удобрений Achema возобновит работу в феврале

Фото achema.lt

Achema, находящийся в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, планирует возобновить работу в следующем месяце. Об этом журналистам во вторник сообщила представитель предприятия по печати Йолита Мацелите.

«Никаких изменений в наших планах нет. Планируем запустить производство в феврале», — сказала она.