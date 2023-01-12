Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

При этом он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил литовского кллегу «за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности от атак иранских дронов».

Известно, что Литва уже предоставила Украине военной помощи на сумму более 280 млн евро. В нее входит как летальная (гаубицы, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы), так и нелетальная помощь (дроны, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

Ранее в Минобороны Литвы озвучили направления военной поддержки Украины на 2023 год.