Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о предоставлении Украине зенитных систем и средств ПВО в рамках военной помощи. Об этом он сказала на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран Люблинского треугольника во Львове в среду, 11 января.
«За считанные дни до начала войны мы предоставляли Украине военную помощь, в частности в виде комплексов Stinger. Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой», – сказал Науседа.
При этом он не уточнил, о каких именно зенитных системах и средствах ПВО идет речь.
В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил литовского кллегу «за решение передать Украине зенитные системы, которые усилят защиту нашей энергетической системы, в частности от атак иранских дронов».
Известно, что Литва уже предоставила Украине военной помощи на сумму более 280 млн евро. В нее входит как летальная (гаубицы, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы), так и нелетальная помощь (дроны, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).
Ранее в Минобороны Литвы озвучили направления военной поддержки Украины на 2023 год.korrespondent.net