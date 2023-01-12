Экс-президента Казахстана Назарбаева лишили неприкосновенности и привилегий

Суд признал, что нет оснований для сохранения закона о елбасы («отец нации») в действующем законодательстве, поэтому он «подлежит признанию утратившим силу». При этом суд подчеркнул, что решение окончательно и обжалованию не подлежит.

Как известно, этот закон содержал существенные привилегии для Назарбаева и членов его семьи.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан в течение 30 лет. В 2019 году он ушел с поста президента. Главой государства стал Касим-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что племянник Назарбаева приговорен к шести годам заключения.