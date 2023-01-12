Во Франции магазины перестанут выдавать чеки

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С 1 апреля 2023 года во французских магазинах больше не будут автоматически выдавать бумажные чеки вне зависимости от суммы покупки. Перестанет звучать и привычный вопрос о том, желает ли клиент его получить – теперь это возможно сделать только по запросу.

Однако редкие исключения всё же предусмотрены. Например, магазины по-прежнему будут обязаны печатать чеки при продаже некоторых товаров длительного пользования.

Инициатива призвана снизить вредное влияние предприятий торговли на окружающую среду.