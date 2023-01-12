Во Франции магазины перестанут выдавать чеки

С 1 апреля 2023 года во французских магазинах больше не будут автоматически выдавать бумажные чеки вне зависимости от суммы покупки. Перестанет звучать и привычный вопрос о том, желает ли клиент его получить – теперь это возможно сделать только по запросу.
Однако редкие исключения всё же предусмотрены. Например, магазины по-прежнему будут обязаны печатать чеки при продаже некоторых товаров длительного пользования.
Инициатива призвана снизить вредное влияние предприятий торговли на окружающую среду.
Сторонники нововведения подчёркивают, что отказ от использования бумажных чеков позволит в перспективе снизить объёмы производства и потребления бумаги, а главное – краски для печати, в процессе изготовления которой наносится существенный вред экологии. В результате печати чеков расходуется около 30 млрд листов бумаги ежегодно, что приводит к вырубке 2,5 млн деревьев. При этом многим покупателям чек не нужен – они избавляются от него вскоре после покупки.
Дискуссии об отмене обязательной выдачи чеков покупателям велись давно. Экологи выступали за то, чтобы реализовать эту инициативу как можно скорее, в то время как французские ассоциации потребителей выступали с её критикой. Из-за новых правил покупатели могут столкнуться с рядом неудобств, например, в случае решения о возврате товара.rg-rb.de