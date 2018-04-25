Г. Науседа связывает налоги для банков со снижением льготы на солярку

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Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что предложенные правящими новые налоги на банковские активы и для торговых сетей будет оценивать вместе с другими налоговыми инициативами, включая и предложение президентского ведомства снизить на одну пятую льготу акциза на дизельное топливо для земледельцев.

«Мне бы хотелось видеть общий контекст с другими налоговыми инициативами, конкретно с нашей инициативой по поводу дизтоплива (для фермеров – BNS). Было бы, на мой взгляд, не вполне приемлемо и явно даже вредоносно, если бы мы и в дальнейшем не решались снизить льготу для одного из секторов, который и так не может пожаловаться на нехватку льгот, а между тем дополнительно обложили бы налогами два других сектора, которые сегодня никакими особыми привилегиями и льготами не пользуются», – сказал Г. Науседа на пресс-конференции во вторник.

Он признал, что налогообложение банковских активов и торговых сетей – актуальная проблема, однако сказал, что не хочет говорить об отдельных налогах, «вырывая их из общего контекста».

«И сейчас иногда звучит вполне обоснованная критика, что мы говорим об отдельных предложениях по налогам, не очень связывая их с тем, что намерен сделать в области социальной политики. Возможно, иногда эти вопросы специально разделяются – вот это инициативы по налогам, а это по пенсиям, детским пособиям и др. Это неправильно, потому что тогда рушится вся логика и не видно, почему эти налоговые инициативы вносятся», – объяснил Г. Науседа.