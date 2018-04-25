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Г. Науседа: в обществе недостает солидарности и нужно заботиться о сеньорах

Фото BFL/Томас Лукшис

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что в литовском обществе недостает солидарности, а большей социальной поддержке нуждаются пенсионеры.

«Чего мне сегодня все еще недостает, так это определенного чувства солидарности в нашем обществе, в котором есть и успешные люди, и середняки, и, к сожалению, люди, которым повезло меньше. Я бы обратил внимание на одну действительно очень важную группу общества, то есть на наших сеньоров», – сказал Г. Науседа на пресс-конференции, посвященной первым ста дням его работы на президентской должности.

«Мне, честно сказать, иногда стыдно за то, какие гарантии, социальные гарантии Литовское государство, почти достигшее 30-летия, предоставляет своим людям, которые, в частности, участвовали в деятельности Саюдиса, создавали государство и, разумеется, связывали очень большие надежды с государством, поэтому государство обязано отдать им дань уважения, в данном случае в финансовом смысле этого слова, еще до того, как они, возможно, когда-то уйдут в мир иной», – добавил президент.

«К сожалению, зачастую происходит так, что мы чествуем людей и поминает их добрым словом тогда, когда уже ничем не можем им больше помочь. Хочется, чтобы это поколение тоже чувствовало, что его оценили и тоже пригласили к тому столу общих благ, которые дает нам свобода», – сказал он.

Г. Науседа призывает каждого содействовать созданию государства благосостояния, преследуя не только свои интересы, но и во благо других групп общества.

«Чего мне недостает и о чем я хотел бы еще раз сказать, что кто-то все же представляет себе государство благосостояния так: вот я создал для себя это государство благосостояния, у меня есть свое маленькое государство благосостояния и я удобно в нем живу, чего вы от меня хотите? Другой же рассуждает, что государство благосостояния, возможно, вещь неплохая, но почему я должен в этом участвовать? Пусть участвуют Антанас, Онуте или Бируте. Я считаю, что государство благосостояния невозможно без чувства солидарности», – сказал Г. Науседа.

«Солидарность – это то, что объединяет нас в одно общество, в одно государство и благодаря чему это государство может существовать, процветать и продолжать расти, без чего благосостояние – не только евро, проценты или какое-то другое финансовое выражение. Благосостояние – это чувство общности, уважение друг к другу, попытки найти решения, которые требуют компромисса, взаимного уважения», – добавил глава государства.

Президент Г. Науседа на прошлой неделе внес в парламент поправки, предлагающие ускорить повышение пенсий и так снизить число нуждающихся людей преклонного возраста.

Президентское ведомство подсчитало, что на это дополнительно в течение двух ближайших лет понадобится 65 млн евро.

Изыскать средства на ускоренное повышение пенсий Г. Науседа предлагает за счет снижения льготы на дизельное топливо для земледельцев, а также повышения не связанных с трудовыми доходами тарифов подоходного налога.

Как утверждает ведомство президента, в Литве самый высокий уровень бедности в прошлом году наблюдался в возрастной группе 65 лет и старше – он составлял 37,7% или на 4,3 проц. пункта выше, чем в 2017 году.

Еще выше уровень бедности был среди пенсионеров по старости – он составлял 41,7%, а средняя пенсия по старости составляла 80,4% уровня риска бедности.

BNS
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