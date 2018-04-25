В Латвии конфисковали средства окружения Януковича

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Латвийский суд постановил конфисковать 30 млн долларов, которые связывают с бывшими чиновниками Украины. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации», — говорится в сообщении.

Деньги были арестованы в начале 2015 года в рамках запроса Генпрокуратуры. Вопрос их возвращения должен решаться на межправительственном уровне

Напомним, в апреле 2018 года украинский суд разрешил конфисковать арестованные 1,5 млрд долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь адвокаты отрицают причастность Януковича к конфискованным деньгам. По их словам, на его счете в Ощадбанке лишь 28 млн гривен.