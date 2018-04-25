Г.Науседа: стоит продолжать расширение базы налогообложения недвижимости

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что важно систематически расширять базу налогообложения недвижимого имущества, однако при этом следует разъяснять обществу, какую его часть и в каком масштабе затронут изменения.

«Сейчас мы находимся как бы на полпути между селективным налогообложением недвижимости и всеобщим налогообложением недвижимости. Так что я думаю, что нужно продолжать осторожно делать это, снижая планку не облагающейся налогами недвижимости, однако здесь я вижу определенное запугивание общества», – сказал Г. Науседа на пресс-конференции во вторник.

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Он подчеркнул, что нынешнее предложение Министерства финансов снизить не облагающийся налогами уровень для одного жителя страны с 220 тыс. евро до 100 тыс. евро затронет лишь часть владельцев недвижимости.

«Даже само фискальное выражение этого налогового предложения составляет 8 млн евро, это показывает, что налогообложение все же затронет очень небольшую часть людей и эти налоговые счета, именно в данном случае, скорее всего, получат те, кто владеет недвижимостью более высокой стоимости, то есть, по своей социальной направленности этот налог действует не против социальной солидарности, а в направлении социальной солидарности», – сказал Г. Науседа.

Минфин подсчитал, что дополнительные поступления от налога на недвижимость в госбюджет составят около 8 млн евро, а поступления в бюджеты самоуправлений – около 1,2 млн евро в год. По мнению Минфина, после реализации этой инициативы налог будет платить около 37 тыс. человек, из них около 26 тыс.– в Вильнюсе. Сейчас налог на недвижимость платит около 3,5 тыс. человек.