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Г. Науседа: точка зрения стран Балтии совпадает — Россия главная угроза

Фото lrp.lt

В контексте подготовки к предстоящему на следующей неделе саммиту НАТО точка зрения Балтийских стран на угрозы для региона совпадает, заявил в среду литовский президент Гитанас Науседа. 

«Точка зрения Балтийских государств при оценке угроз для региона полностью совпадает. Задача НАТО по коллективной обороне и сдерживанию должна эффективно претворяться в жизнь. Это особенно важно сейчас, когда у восточных границ НАТО мы наблюдаем беспрецедентные инциденты и провокации в плане безопасности», — приведены слова главы государства в сообщении президентского ведомства. 

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Г. Науседа вместе с главой Латвии Эгилсом Левитсом и премьером Эстонии Кайей Каллас в среду участвовал в координационной онлайн-встрече, на которой обсуждались позиции стран по важнейшим вопросам повестки дня саммита НАТО. 

На встрече шла речь о ситуации с безопасностью в регионе, отношениях с восточными соседями, а также о проведении в жизнь стратегической концепции НАТО 2030 года. 

По словам Г. Науседы, Россия остается главной долговременной угрозой не только для региона Балтии, но и для всего Альянса. Он сказал, что противопоставить непредсказуемости недружественных соседей можно только наращивание военных и гражданских мощностей, инвестиции в оборону НАТО. 

В частности, руководители стран обсудили политику открытых дверей НАТО, подчеркивая необходимость расширения политической и практической помощи Украине и Грузии — восточным партнерам, у которых есть евроатлантические устремления. 

Саммит НАТО в Брюсселе состоится 14 июня. 

Г. Науседа: точка зрения стран Балтии совпадает — Россия главная угроза

  1. Algis :

    Самая главная угроза для жителей Прибалтики — это тараканы в головах наших правительств!

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