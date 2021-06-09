Мировая облава от полиции

Устройства попали в руки членов итальянской мафии, банд байкеров, наркокартелей, азиатских триад, албанской мафии. А все это время приложение контролировало ФБР.

Что за спецоперация

В 2018 году полицейские Австралии и американское ФБР провели операцию, в результате которой добились закрытия канадской компании Phantom Secure, которая занималась тем, что продавала участникам преступных группировок переделанные телефоны BlackBerry для обмена зашифрованными сообщениями.

После закрытия Phantom Secure австралийская полиция и ФБР объединили усилия, чтобы заполнить возникший вакуум и распространить среди преступников свое приложение.

Чтобы подтолкнуть участников банд использовать приложение Anom, полиция Австралии использовала агента под прикрытием. Им стал торговец наркотиками Хакан Айик, который раздал устройства среди сообщников как безопасное средство связи. В дальнейшем за приложение поручились известные криминальные авторитеты, которые гарантировали его безопасность и способствовали росту его популярности. Мало того, преступные синдикаты брали деньги за доступ к Anom.

Уникальные данные

В ходе спецоперации участники международного расследования в течение полутора лет изучили 27 миллионов сообщений, переданных через приложение.

“Мы были в задних карманах организованной преступности”, — сказал комиссар полиции Австралии Рис Кершоу. По его словам, участники группировок не таились, когда общались в приложении, и открыто говорили о наркотиках и готовящихся нападениях.

Перехват сообщений позволил только в Австралии предотвратить 21 убийство.