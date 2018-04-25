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Г.Науседа: Турция одобряет оборонные планы, но могут быть сложности

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Балтийские страны и Польша получили принципиальное согласие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на отказ от блокирования их обновленного оборонного плана, но признает, что на техническом уровне НАТО препятствия еще могут возникнуть.  

«На политическом уровне результат достигнут. На техническом, конечно, там, возможно, еще будут различные попытки немного осложнить процесс», – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.  

«Но для меня важнее всего, чтобы на саммите НАТО было достигнуто принципиальное согласие Эрдогана. А что уж после этого будут делать министры, генералы и специалисты – это уже другой вопрос», – добавил президент.

«Но я считаю, что первый небольшой шаг, но очень важный шажок сделан», – сказал глава государства.

На минувшей неделе после саммита НАТО в Лондоне Генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры одобрили обновленный план обороны стран Балтии и Польши. 

До этого лишь турки отказывались его одобрять, пока аналогичный план не будет утвержден для Турции. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (ИГИЛ).

Однако через несколько дней после саммита глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планы для стран Балтии должны быть обнародованы одновременно с планом обороны для Турции.

«Обобщая, два плана сейчас в той же самой комнате ожидания. Если они будут объявлены, они будут объявлены вместе. Если будет проблема, они будут блокированы вместе», – заявил турецкий министр.

Никто из должностных лиц не детализировал, чем отличаются этапы утверждения и обнародования планов. Оборонные планы засекречены.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

Оборонные планы засекречены, однако должностные лица Литвы постоянно просят союзников обеспечить мощности противовоздушной обороны и ускоренное размещение военных подразделений в случае кризиса.

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