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TOP,Новости,Экономика

Г.Науседа представил еврокомиссару замечания Литвы по бюджету ЕС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Находящийся в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа представил в четверг ответственному за бюджет члену Еврокомиссии Йоханнесу Хану замечания Литвы по поводу будущего многолетнего бюджета ЕС.  

Литва критикует сокращение приблизительно на 27% ассигнований политики смычки в нынешнем проекте бюджете. Это средства, которые направляются на сокращения разрыва между странами ЕС.

«По моему мнению, такое жесткое сокращение фонда смычки действительно очень несвоевременное, я бы сказал, нечестное, поскольку конвергенция все еще остается одним из приоритетов страны», – сказал журналистам Г. Науседа.

После встречи с Й. Ханом президент Литвы прибыл не переговоры стран ЕС, где также будет обсуждаться бюджет на 2021 – 2027 годы.

Г. Науседа критиковал предложение Еврокомиссии по повышению выплат земледельцам Литвы с 141 до 204 евро за гектар земли, когда средний показатель этой выплаты в ЕС составляет 266 евро.

«Это плохо согласуется с условиями конкуренции и по этой причине не только мы, конечно, но и другие страны Центральной Европы, готовы вести переговоры», – сказал президент.

По его словам, честный, стабильный и сбалансированный бюджет ЕС особо важен для Литвы, стремящейся реализовать стратегические проекты в сфере транспорта и энергетики, их успех — это общий интерес всего сообщества. 

Г. Науседа обратил внимание еврокомиссара на необходимость обеспечения надлежащего финансирования закрытия Игналинской АЭС и специальной программы Калининградского транзита. 

При обсуждении программы финансирования инноваций Horizon, глава Литовского государства выразил надежду на то, что равные возможности будут гарантированы всем странам ЕС.  

Еврокомиссия нового состава приступила к работе в декабре этого года. 

По словам дипломатов, в четверг на саммите ЕС в Брюсселе не будут приниматься окончательные решения по бюджету, переговоры будут перенесены на следующий год. 

Лидеры стран ЕС также обсудят и климатические изменения, и выход Соединенного Королевства из ЕС. 

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