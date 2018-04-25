Г.Науседа: у нас есть условия для создания компаний миллиардной стоимости

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Гитанас Науседа говорит, что в Литве можно создавать компании миллиардной стоимости.

«В нашей стране до этого времени не было своего «единорога», однако мы видим, что все возможно – здесь могут появиться такие миллиардные компании. В Вильнюсе родилась прекрасная идея, ее развивали и взращивали. Так что у нас есть благоприятные условия для создания таких компаний в Литве», – сказал Г. Науседа для пресс-релиза после состоявшейся в понедельник встречи с руководством и сотрудниками стартапа Vinted, недавно ставшего первым «единорогом» в Литве.

«Давайте не будем поддаваться синдрому провинциальности, что все, что происходит важного, происходит где-то в других местах. Это может происходить здесь, в Литве», сказал глава государства.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В прошлом месяце сообщалось, что на новом раунде инвестиций компания Vinted привлекла 128 млн евро и стоимость стартапа превысила 1 млрд евро. Таким образом Vinted стала первым в Литве «единорогом» – стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.

Как сообщала Vinted, основным инвестором нового раунда стала вновь инвестировавший фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners.

По словам руководства компании, средства будут инвестировать в увеличение числа работников и географическое развитие.

Vinted в 2015 году привлекла 25 млн евро, в 2018 году – 50 млн евро инвестиций.