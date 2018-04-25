Г.Науседа встретится с генерал-губернатором Канады Ж.Пейетт

В понедельник литовский президент Гитанас Науседа встретится в Вильнюсе с Жюли Пейетт.

По словам главы президентской группы по вопросам коммуникации, Ж. Пейетт прибывает с целью укрепления политических и экономических связей Литвы и Канады, поощрения взаимного сотрудничества граждан двух стран.

Ж. Пейетт обсудит с Г. Науседой трансатлантические связи, сохранение стабильности и безопасности в регионе, сотрудничество в рамках НАТО, прогресс в сфере развития двухсторонней торговли, поделится мыслями о проблематике свободы СМИ, говорится в сообщении.

Канадский генерал-губернатор также посетит центры развития технологий и науки в Вильнюсе и Каунасе.

Это первый официальный визит Ж. Пейетт в Литву. Затем она отправится в Эстонию.

Ж. Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году.

Полномочия этого должностного лица больше символические, она формально представляет канадское руководство, Королеву Великобритании Елизавету II. Канада является бывший колонией Соединенного Королества.

Обязанностью генерал-губернатора является обеспечение стабильности правительства.

В данный момент Канада входит в Содружество наций – объединений стран, большинство из которых ранее находились в управлении Соединенного Королевства. Главой части этих стран все еще является английская королева.

Справка:

В августе1996 года Ж. Пейетт приступила к тренировкам в центре имени Джонсона вместе с астронавтами 16-го набора НАСА. По завершении подготовки в апреле 1998 года Пейетт была присвоена квалификация специалиста полёта, и она получила назначение в отдел астронавтов НАСА. В августе1998 года получила назначение в экипаж STS-96.