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Г.Науседа встретится с генерал-губернатором Канады Ж.Пейетт

Автор: Johanie Maheuсобственная работа, CC BY-SA 4.0, Ссылка

В понедельник литовский президент Гитанас Науседа встретится в Вильнюсе с Жюли Пейетт.

По словам главы президентской группы по вопросам коммуникации, Ж. Пейетт прибывает с целью укрепления политических и экономических связей Литвы и Канады, поощрения взаимного сотрудничества граждан двух стран.

Ж. Пейетт обсудит с Г. Науседой трансатлантические связи, сохранение стабильности и безопасности в регионе, сотрудничество в рамках НАТО, прогресс в сфере развития двухсторонней торговли, поделится мыслями о проблематике свободы СМИ, говорится в сообщении. 

Канадский генерал-губернатор также посетит центры развития технологий и науки в Вильнюсе и Каунасе. 

Это первый официальный визит Ж. Пейетт в Литву. Затем она отправится в Эстонию. 

Ж. Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году. 

Полномочия этого должностного лица больше символические, она формально представляет канадское руководство, Королеву Великобритании Елизавету II. Канада является бывший колонией Соединенного Королества. 

Обязанностью генерал-губернатора является обеспечение стабильности правительства.

В данный момент Канада входит в Содружество наций – объединений стран, большинство из которых ранее находились в управлении Соединенного Королевства. Главой части этих стран все еще является английская королева. 

Справка:

В августе1996 года Ж. Пейетт приступила к тренировкам в центре имени Джонсона вместе с астронавтами 16-го набора НАСА. По завершении подготовки в апреле 1998 года Пейетт была присвоена квалификация специалиста полёта, и она получила назначение в отдел астронавтов НАСА. В августе1998 года получила назначение в экипаж STS-96.

Photo by NASA on The Commons on Foter.com / No known copyright restrictions

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