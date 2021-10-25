Г. Науседа встретится с матерью, борющейся за права ЛГБТК

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа встретится с матерью, которая борется за права своего ребенка и других людей в ЛГБТК-сообщества.

Врач Раса Рачене, желающая встретиться с президентом, просит президента «распространять риторику, которая объединяет Литву, а не разделяет ближайшее окружение на ваше и наше». Она говорит, что каждый день слышит замечания, угрозы расправы, оскорбительные комментарии от других, и даже от близких, о том, что ЛГБТ-людям «нет места в нашем обществе».

«Мое сердце разрывается от боли, потому что все эти слова о моем ребенке. Каждый день я беспокоюсь о том, чтобы с моим ребенком ничего такое не произошло, чтобы все эти издевательства и ненависть, которые преобладают в публичном пространстве, не разрушили моего ребенка и не сломали его эмоционально. Поверьте, это невыносимо, унижает и ранит до глубины души», — говорит Р. Рачене.

Она также просит президента говорить о проблемах ЛГБТК именно с этим сообществом — детьми, их родителями, неправительственными организациями, защищающими права ЛГБТК, а не с «третьими лицами».

Женщина также хотела бы, чтобы президент лично пообещал, что Литва примет уважительный и достойный закон о партнерстве, который будет говорить «об отношениях однополых пар, основанных не только не на юридических, а на эмоциональных связях».

«Я готов говорить, я готов услышать. Это очень щепетильно, когда мамы говорят о своих детях. По этой причине я обязательно встречусь с госпожой Рачене в понедельник», — сказал Г. Науседа журналистам в четверг.

Однако, по мнению президента, эта проблема гораздо серьезнее и связана с взаимной ненавистью.

«Когда уважаемая мать говорит об издевательствах, об угрозах — сегодня мы все сталкиваемся с этим явлением, независимо от сексуальной ориентации, сегодня в Литве явно слишком много противостояния. Мне действительно интересно поговорить с ней о том, как она относится к преследованию других групп в обществе, только потому что она не думает, как эта часть общества, ведь сегодня за это грозят даже смертью», — сказал президент.

Либерально настроенные общественные деятели и политики критикуют Науседу за его консервативные взгляды на ЛГБТК и призывают к тверже защищать права этого сообщества.

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе Литовским неправительственным центром по правам человека, говорится, что однополые пары испытывают неравенство и стремятся узаконить свои отношения посредством принятия Закона о партнерстве. Противники назвали этот отчет не отвечающим критериям репрезентативного всестороннего исследования.

В Литве партнерство не узаконено ни для разнополых, для однополых пар. Несколько предыдущих попыток либеральных политиков легализовать гражданское партнерство в стране не дошли до стадии принятия в парламенте.