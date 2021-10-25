Жителям Люксембурга разрешили выращивать коноплю

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Власти Люксембурга разрешили взрослым выращивать до четырех растений конопли в собственных садах и домах. Таким образом страна стала первой в Европе, где легализовано выращивание и потребление наркотика. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно нововведению, люди старше 18 лет смогут на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса на одно домохозяйство для личного пользования.

Торговля семенами также будет разрешена без каких-либо ограничений по количеству или уровню тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного компонента. Семена можно будет покупать в магазинах, импортировать или покупать в Интернете.

Законодательный запрет на потребление и транспортировку каннабиса или продуктов из каннабиса в общественных местах будет сохраняться, а торговля каннабисом или продуктами каннабиса, кроме семян, как бесплатно, так и за плату, остается запретной.

Однако после смягчения законодательства потребление и перевозка до 3 граммов больше не будет считаться уголовным преступлением, а квалифицироваться как проступок.

Источники в правительстве утверждают, что новый закон был обусловлен желанием либерализовать потребление и выращивание «в собственных четырех стенах».

Этот шаг является первым шагом к более фундаментальному регулированию государством обращения с каннабисом, направленному на то, чтобы удержать пользователей подальше от нелегального рынка.

Общие рамки пересмотра законодательства были согласованы два года назад в коалиционном соглашении между либералами, социал-демократами и зелеными.

Ранее сообщалось, что власти Италии также разрешат выращивать дома до четырех кустов конопли.