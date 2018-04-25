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TOP,Новости,Экономика

Г. Науседа высказал вице-главе ЕК критику Литвы в адрес многолетнего бюджета

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Многолетний бюджет Евросоюза должен быть более амбициозным, также необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики смычки, заявил в понедельник литовский президент Гитанас Науседа на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. 

В ходе конференц-звонка речь шла об отчете ЕС по экономическому кризису, возникшему из-за коронавируса, сообщила администрация президента. 

«Президент подчеркнул, что позиция Литвы по размеру бюджета ЕС осталась неизменной – многолетняя финансовая программа перед лицом этой беспрецедентной ситуации  должна быть более амбициозной, необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики смычки, а также полной конвергенции прямых выплат фермерам», – говорится в сообщении.

Руководитель Литвы напомнил В. Домбровсису о том, что Литва надеется на соблюдение обязательств ЕС по финансированию, необходимому для закрытия Игналинской АЭС и на проект Калининградского транзита. 

Г. Науседа представил и вице-председателю ЕК, ответственному за финансовую стабильность и социальный диалог в ЕС, решения Литвы по сокращению последствий пандемии  – концентрацию финансирования и инвестиции повышение конкурентоспособности экономики, повышение продуктивности, а также действия по сокращению последствий социального кризиса и отчуждения. 

Как говорится в сообщении, руководитель Литвы выразил удовлетворение тем, что рекомендации ЕК совпадают с его стремлением использовать ситуацию для прорыва науки и инноваций в стране, для создания инновационной, «зеленой» экономики Литвы, основанной на цифровых новшествах.  

В ходе беседы речь также шла о синхронизации линий электропередачи с континентальной Европой, реализацией проекта Rail Baltica, угрозе небезопасной Белорусской АЭС в Островце, потребности не впускать на рынок ЕК электроэнергию, произведенную на небезопасных станциях. 

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