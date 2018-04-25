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Карантин спас более 3 млн европейцев — ученые

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Карантин в Европе спас более 3 миллионов жизней. К такому выводу пришла команда ученых Имперского колледжа Лондона, передает ВВС во вторник, 9 июня.

Это именно те ученые, после совета которых Великобритания приняла решение изменить стратегию реагирования на пандемию и все же ввести карантин.

В частности, ученые исследовали последствия воздействия карантина в 11 странах Европы — Австрии, Швейцарии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Испании, Норвегии, Дании и Великобритании в начале мая, и смоделировали развитие ситуации в условиях, если бы карантина не вводился.

По проведенным расчетам, без карантина в этих странах от коронавируса умерли бы в общих чертах 3,2 миллиона человек. Так в Италии количество погибших от коронавируса могла бы превысить полмиллиона — 630 тысяч умерших, Франции — 690 тысяч, Великобритании — 470 тысяч.

На данный момент общее количество погибших в исследуемых странах достигло 130 тысяч человек — в десятки раз меньше. Таким образом, карантин спас около 3,1 миллиона жизней.

Тем не менее, ученые предостерегают, что заразилась за это время совсем незначительная часть населения — около 4% — потому только ограничения начнут ослабляться и мобильность снова возрастет, количество новых больных также начнет расти.

«Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии», — подытожил доктор Флаксман.

Ранее ученые заявили, что карантин в США предотвратил 60 млн заражений коронавирусом. Ученые в очередной раз подчеркнули эффективность карантинных мер в борьбе с распространением коронавируса.

Также ученые обнаружили иммунитет к COVID-19 у некоторых неболевших людей. Причиной этому является перекрестная реакция: когда Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус, они реагируют на похожий, но ранее не известный патоген.

korrespondent.net

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