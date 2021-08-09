Г. Науседа: я вижу значительный прогресс, но миграционный кризис не преодолён

Nuotrauka lrp.lt/ Justinas Auškelis

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что видит значительный прогресс в разрешении миграционного кризиса, но отмечает, что его еще нельзя считать преодоленным.

«Давайте четко расставим приоритеты – национальная безопасность, охрана границ, внутреннее спокойствие сегодня являются важнейшими вопросами, которые мы обязаны решить, и государство будет прилагать все усилия для того, чтобы они решались успешно. Я уже вижу действительно немалый прогресс, который достигнут в этой сфере», – заявил президент журналистам во время посещения Мицкунай, что в Вильнюсском районе.

Все же, он также подчеркнул, что кризис еще не преодолен.