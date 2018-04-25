Г.Науседа — за сотрудничество с Тайванем, но не за членство в ВОЗ

Фото pixabay.com

Литовский президент Гитанас Науседа поддерживает практическое сотрудничество с Тайванем в целях обмена опытом по обузданию коронавирусного кризиса, однако он считает, что этот остров не может стать членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорит пресс-секретарь президента.

Так Антанас Бубнялис прокомментировал BNS призыв 50-и членов сейма и более ста представителей культуры и науки к президенту поддержать вовлечение Тайваня в деятельность ВОЗ.

«Президент всегда внимательно прислушивается к мнению общества, сообществ и неправительственных организаций», — сказал А. Бубнялис.

«На Тайване проживает более 23 млн человек, они успешно справляются с распространением коронавируса, не фиксируется повторная волна распространения. Об опыте Тайваня в борьбе с коронавирусом стоит узнать всему миру, поэтому было бы неверно игнорировать его в мировом контексте», — сказал он.

«Однако формально членами ВОЗ могут быть только члены ООН, а Тайвань таковым не является. Несмотря на это возможно экспертное и практическое сотрудничество в деле обуздания распространения COVID-19, и Литва поддерживает такое сотрудничество», — добавил представитель президента.

Членство Тайваня в ВОЗ блокирует Китай — коммунистические власти этой страны не отказываются от угроз силового получения контроля над островом, а поддержку Тайваню критикуют как вмешательство в свои внутренние дела.

Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу «на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения».

Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).

Авторы обращения утверждают, что Литве следует продемонстрировать Тайваню солидарность, оценив его прогресс в борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку со стороны Тайваня Литве в годы советской оккупации и при восстановлении независимости.