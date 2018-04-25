default image
А.Вярига: Неменчине будет закрыта как минимум до выходных

Подробнее...
default image
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Подробнее...
default image
Telia испытала сложную кибератаку, были перебои в работе сайтов

Подробнее...
default image
Обсуждается возвращение в детские сады и школы, но не с удаленной работы

Подробнее...
default image
В больницах Литвы 121 пациент с коронавирусом, 9 из них требуется вентиляция легких

Подробнее...
default image
В Китае мегаполис закрыли из-за вспышки COVID

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа обсудит с А. Лукашенко пандемию COVID-19

Подробнее...
default image
Г.Науседа - за сотрудничество с Тайванем, но не за членство в ВОЗ

Подробнее...
default image
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 5,2 тыс.

Подробнее...
default image
Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

Подробнее...
default image
Психолог: количество смертей от кризиса может превысить умерших от коронавируса

Подробнее...
default image
Коронавирус усугубит голод в мире и поставит под угрозу жизнь 265 миллионов человек

Подробнее...
default image
Литва готовится провести исследование населения страны на COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве разрешили открыть все магазины, с понедельника – уличные кафе (обновлено)

Подробнее...
default image
Планируется разрешить возобновить работу всех магазинов

Подробнее...
default image
Датские власти хотят проводить повсеместное тестирование людей на COVID-19

Подробнее...
default image
Президент Польши не хочет откладывать выборы

Подробнее...
default image
За минувшие сутки установлено рекордно низкое число случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Карантин в Украине продлят до 12 мая

Подробнее...
default image
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ

Подробнее...
default image
Г.Науседу призывают поддержать Тайвань в споре по ВОЗ

Подробнее...
default image
В Турции вводят комендантский час

Подробнее...
default image
Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

Подробнее...
default image
Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1370, Латвия – 761, Эстония – 1559

Подробнее...
default image
В Австрии с 15 мая откроются рестораны, церкви и некоторые школы

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: работникам уже выплачено 16 млн евро субсидий

Подробнее...
default image
Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Подробнее...
default image
В Берлине до конца октября запретят мероприятия численностью более 5 тыс. человек

Подробнее...
default image
В Словакии и Черногории начали ослаблять карантин

Подробнее...
default image
Сейм за мораторий на реструктуризацию или банкротство предприятий

Подробнее...
default image
Хорватия хотела бы приоткрыть границы, чтобы спасти сезон

Подробнее...
default image
Октоберфест в Мюнхене отменят из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает сделать очередные послабления бизнесу, продлить карантин

Подробнее...
default image
Власти Памплоны отменили Сан-Фермин

Подробнее...
default image
Подтверждено ещё 20 случаев коронавируса, общее число – 1370

Подробнее...
default image
Мир ожидает дефицит кофе, вызванный коронавирусом

Подробнее...
default image
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах"

Подробнее...
default image
Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Г.Науседа — за сотрудничество с Тайванем, но не за членство в ВОЗ

Фото pixabay.com

Литовский президент Гитанас Науседа поддерживает практическое сотрудничество с Тайванем в целях обмена опытом по обузданию коронавирусного кризиса, однако он считает, что этот остров не может стать членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорит пресс-секретарь президента.

Так Антанас Бубнялис прокомментировал BNS призыв 50-и членов сейма и более ста представителей культуры и науки к президенту поддержать вовлечение Тайваня в деятельность ВОЗ.

«Президент всегда внимательно прислушивается к мнению общества, сообществ и неправительственных организаций», — сказал А. Бубнялис.

«На Тайване проживает более 23 млн человек, они успешно справляются с распространением коронавируса, не фиксируется повторная волна распространения. Об опыте Тайваня в борьбе с коронавирусом стоит узнать всему миру, поэтому было бы неверно игнорировать его в мировом контексте», — сказал он.

«Однако формально членами ВОЗ могут быть только члены ООН, а Тайвань таковым не является. Несмотря на это возможно экспертное и практическое сотрудничество в деле обуздания распространения COVID-19, и Литва поддерживает такое сотрудничество», — добавил представитель президента.

Членство Тайваня в ВОЗ блокирует Китай — коммунистические власти этой страны не отказываются от угроз силового получения контроля над островом, а поддержку Тайваню критикуют как вмешательство в свои внутренние дела.

Авторы открытого обращения призвали президента Г. Науседу «на высшем уровне поддержать вовлечение Тайваня во встречи ВОЗ, её деятельность и механизмы, а также поддержать его полноправное участие во Всемирной ассамблее здравоохранения».

Они также призвали президента инициировать меры, направленные на то, чтобы Тайвань мог участвовать в деятельности других организаций ООН, инициировать открытие экономического представительства Литвы в Тайване и поднять вопрос о признании Тайваня в Евросоюзе (ЕС).

Авторы обращения утверждают, что Литве следует продемонстрировать Тайваню солидарность, оценив его прогресс в борьбе с распространением коронавируса, а также поддержку со стороны Тайваня Литве в годы советской оккупации и при восстановлении независимости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.