Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

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Страны «Большой двадцатки» (G20) обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения продовольственной безопасности в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания министров сельского хозяйства стран — членов G20, которое прошло 21 апреля.

Министры сельского хозяйства G20 выразили глубокое сожаление в связи с человеческими потерями и страданиями, вызванными распространением COVID-19.

«Обязуемся тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения продовольственной безопасности в мире, — говорится в документе. — Мы подтверждаем важность работы по обеспечению непрерывных поставок продовольствия, продуктов питания, а также необходимых для сельскохозяйственного производства ресурсов через границы в соответствии с заявлением наших лидеров по COVID-19 от 26 марта 2020 года».