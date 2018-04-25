Г. Палуцкас сказал, что на выборах голосовал за меньшее из зол

«Один из кандидатов мне немного более знаком, и я искреннее верю, что те ценности, которые он излагал во время предвыборной кампании, он и попытается реализовать», – сказал социал-демократ, добавив, что этот кандидат в социально-экономических вопросах более умерен, что важно для социал-демократов.

Г. Палуцкас пришел на голосование с красной защитной маской с символикой утянского баскетбольного клуба Juventus – сам Г. Палуцкас прошел во второй тур в Утянском одномандатном округе. Здесь его соперником является консерватор Эдмундас Пупинис, набравший в первом туре 29,46% голосов, против 19,99%, собранных Г. Палуцкасом.

Во втором туре за мандаты членов сейма борются 12 социал-демократов.

«12 из 12 было бы самым лучшим результатом», – сказал он, отметил, что социал-демократы не примут участие в формировании право-центристской коалиции, однако он не уверен и в коалиции с правящими сейчас «аграриями».

Он убежден, что преимущество на этих выборах получат консерваторы и другие партии, потенциально присоединяющиеся к право-центристской коалиции.

В первом туре социал-демократы обеспечили себе восемь мест в сейме по результатам выборов в многомандатном округе.

Второй тур выборов в сейм состоится 25 октября.