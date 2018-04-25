В Чехии объявили локдаун

Открытыми остаются только магазины, предлагающие базовый ассортимент. В крупных торговых центрах граждане смогут посетить только продуктовые, а также хозяйственные и парфюмерные магазины. Аптеки продолжат работу. Временно закрывающиеся отрасли получат государственную финансовую помощь.

Гражданам Чехии дана рекомендация ограничить социальные контакты и по возможности работать удаленно. Ограничено свободное передвижение населения: возможно только выполнение рабочих обязанностей, посещение больниц и магазинов, а также родственников, нуждающихся в помощи. Разрешены также прогулки в парках и садах.

Правительство в ускоренном порядке расширяет количество койко-мест в чешских больницах, приобретает аппараты ИВЛ и привлекает для работы в чешских стационарах врачей-добровольцев, а также и иностранных специалистов. В Чехию, как сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, прибудет команда врачей из США.

В Чехии 20 октября было обнаружено 11 984 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с начала эпидемии. По данным Минздрава Чешской Республики, в настоящее время в стране насчитывается 113 тыс. человек в активной фазе болезни, госпитализированы более 4 тыс. зараженных, 634 из них в тяжелом состоянии. С момента вспышки скончались 1 619 инфицированных. В настоящее время в Чехии один из самых высоких показателей по числу зараженных на душу населения среди стран ЕС.