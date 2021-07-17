Г. Скайсте: Литва готова дискутировать о пересмотре фискальных правил ЕС

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Литва готова конструктивно дискутировать о пересмотре закрепленных в Пакте стабильности и роста Евросоюза (ЕС) фискальных правил, однако не будет склонна радикально менять существующую систему, сказала министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте на встрече с вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом.

На встрече также обсуждались план «Литва нового поколения» и инициативы по завершению Банковского союза, говорится в сообщении Министерства финансов.

«Целью пересмотра Пакта стабильности и роста было бы не только упрощение правил, но и, прежде всего, повышение их действенности, прозрачности, предсказуемости и усиление ответственности государств-членов за соблюдение правил. Обеспечение фискальной устойчивости и предотвращение макроэкономических дисбалансов должно остаться основой фискальной системы», — сказала Г. Скайсте.

Пересмотр Пакта стабильности и роста сейчас временно остановлен из-за пандемии COVID-19. ЕК планирует возобновить пересмотр осенью.

Г. Скайсте на встрече с В. Домбровсксисом поблагодарила ЕК за конструктивное и тесное сотрудничество во время выработки национального плана «Литва нового поколения», а также за позитивную оценку плана.

«Надеюсь, что дальнейшие процессы также будут слаженными и Совет Европейского союза утвердит план в конце июля, заложив основу для первых выплат средств. В плане «Литвы нового поколения» предусмотрены необходимые реформы и инвестиции, целый ряд лет подчеркивавшиеся в переводах ЕК и рекомендациях Совета для Литвы» , — сказала Г. Скайсте.

Окончательное подтверждение плана «Литвы нового поколения» Советом ЕС в июле позволило бы Литве получить и предусмотренное авансовое финансирование в размере 13%. В общей сложности на 2021-2026 годы Литве предусмотрено выделить 2,225 млрд евро, которые страна будет получать по частям, только после реализации намеченных в плане целей и достижения согласованных с ЕК показателей в конкретных областях.

На встрече также обсуждался и вопрос завершения Банковского союза. По словам Г. Скайсте, очень важно продолжать дискуссии с целью достижения соответствующего интересам всех стран прогресса в этой области.