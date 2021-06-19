Г. Скайсте: проектируемый дефицит властного сектора в 2022 году – 3,5%

Однако, по ее словам, пока еще остается много неопределенности, поэтому цифры могут меняться.

По ее словам переговоры с министерствами и ведомствами о госбюджете следующего года начнутся в ближайшее время.

Сейм в четверг второй раз рассматривал бюджет на 2021 год, в который вносятся уточнения — он вернулся в сейм из правительства, которое, совершенствуя проект, снизило дефицит властного сектора.

В обновленном проекте бюджета прогнозируется дефицит властного сектора в размере 6,9% валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с внесенным в апреле проектом пересмотра, в котором тогда был заложен дефицит 8,4% ВВП.

Принятие уточняемого бюджета на этот год намечается на 22 июня.