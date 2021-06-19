В Германии рекорд рождаемости после года локдаунов

В ведомстве объяснили ситуацию послаблениями ограничений после первого локдауна в Германии в мае прошлого года. Рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года. При этом в начале года показатели оставались неизменными по сравнению с 2020 годом, что позволяет утверждать, что сам по себе локдаун не вызвал беби-бум.

На данный момент государственное ведомство опубликовало только предварительные цифры. Уточненные данные обнародуют в июле.

Напомним, что в 2019 году в ЕС зафиксировали самую низкую рождаемость за почти 60 лет. В среднем на одну женщину в странах Евросоюза приходятся 1,53 детей. Самый высокий этот коэффициент во Франции, самый низкий — на Мальте.