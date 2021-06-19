Во Франции с 21 июня отменят комендантский час

Глава правительства также сообщил, что кабинет министров решил отменить обязательное ношение масок на улице и внесет соответствующее изменение в санитарные правила в четверг. Это решение последовало вслед за тем, как накануне многие болельщики вышли на улицы Парижа без масок, чтобы отпраздновать победу французской сборной в футбольном матче Франция — Германия. Как пояснил премьер-министр, ношение маски останется обязательным в помещениях, на стадионах, на рынках, в очереди.

Кастекс также призвал продолжать наращивать темпы вакцинации против коронавируса. «Наша цель, чтобы к началу осени не менее 40 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса», — отметил он.

С начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 110 тыс. инфицированных. По состоянию дел на 15 июня более 30 млн французов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. С 15 июня в стране началась вакцинация подростков в возрасте от 12 лет.