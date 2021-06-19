Сеть Aldi заморозила поиск мест для торговли в Литве

Германская торговая сеть низких цен Aldi остановила поиски недвижимости в Литве как минимум до августа и не проводит никаких дальнейших действий, сообщает портал delfi.lt со ссылкой на информацию источников.
Как сообщает портал, такие действия Aldi могли быть тактическим исследование рынка при вероятных переговорах о покупке торговой сети Iki. Представители компаний такие слухи отрицают.
Как сообщает источник delfi.lt, с Aldi работали четыре компании по консультациям в области недвижимости, и все дальнейшие поиски недвижимости были остановлены.
Деловой портал vz.lt в марте сообщил, что Aldi приходит в Литву и в течение года планирует открыть в стране как минимум 15 магазинов. Тогла писали, что в отличие от конкурента Lidl, сеть Aldi спланировала в Литве быстрое и агрессивное развитие.
Vz.lt тогда писал, что Aldi может прийти в Литву или самостоятельно, или же купить какого-нибудь уже действующего игрока рынка торговли.
Одним из основных конкурентов Aldi в международном масштабе является действующая в Литве уже пять лет другая торговая сеть — Lidl, у которой 54 магазина в 22-и городах страны.