Сеть Aldi заморозила поиск мест для торговли в Литве

Как сообщает источник delfi.lt, с Aldi работали четыре компании по консультациям в области недвижимости, и все дальнейшие поиски недвижимости были остановлены.

Деловой портал vz.lt в марте сообщил, что Aldi приходит в Литву и в течение года планирует открыть в стране как минимум 15 магазинов. Тогла писали, что в отличие от конкурента Lidl, сеть Aldi спланировала в Литве быстрое и агрессивное развитие.

Vz.lt тогда писал, что Aldi может прийти в Литву или самостоятельно, или же купить какого-нибудь уже действующего игрока рынка торговли.

Одним из основных конкурентов Aldi в международном масштабе является действующая в Литве уже пять лет другая торговая сеть — Lidl, у которой 54 магазина в 22-и городах страны.