Г. Скайсте: в следующем году будем искать решения по обузданию дефицита и долга

Фото lrv.t

Новая министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте признает, что несколько первых рабочих дней почти все внимание пришлось уделить пандемии коронавируса и проекту бюджета на 2021 год.

Однако, по ее словам, уже в следующем году должны начаться дискуссии о будущем налоговой системы и поиск решений, как взять под контроль дефицит властного сектора и государственный долг.

39-летняя Г. Скайсте в интервью BNS подтвердила, что расходы госбюджета на следующий год будут дополнительно увеличены более чем на 1 млрд евро, между тем дополнительных источников доходов нет, поэтому эти средств придется брать взаймы, а дефицит властного сектора, по всей видимости, превысит 7% валового внутренного продукта (ВВП).

«Главные изменения связаны с ситуацией с обузданием ковида. У прежнего правительства была мода брать займы правительственными постановлениями и не включать это в бюджет, между тем мы видим, что учет этих средств должен быть прозрачным, чтобы все знали, как они тратятся, чтобы был мандат сейма на эти решения. Поэтому мы просто включаем все связанные с ковидом изменения в бюджет», — сказала министр.

По ее словам, связанные с ковидом средства составят порядка 1 млрд евро, а на другие нужды понадобится еще около 140 млн евро дополнительных расходов, однако эта сумма еще будет уточняться. Она также заверила, что в этот неопределенный период дополнительные налоги вводиться не будут, поэтому правительство будет брать кредиты.

«Все страны в Европе пропагандируют подобную практику. Условия заимствований сейчас очень хорошие, а управление долгом — это уже вопрос следующего года. Также нужно обратить внимание, что большая часть этих расходов — единовременные, связанные с ситуацией с управление ковидом, и уже в бюджете 2022 года их быть не должно», — сказала министр финансов.

По ее словам, дефицит властного сектора в следующем году превысит 7% ВВП.

Г. Скайсте сказала, что в 2021 году кабмин планирует пересмотреть различные налоговые льготы, возможно, и саму налоговую систему, чтобы сделать ее более справедливой.

«Мы планируем в начале 2021 года сформировать широкую экспертную группу, прежде всего, для дискуссий о системе налогообложения доходов населения, чтобы ее можно было использовать и как инструмент социальной политики. Налоги можно было бы взимать с семьи как с отдельной единицы, учитывая все ее доходы, невзирая на то, откуда они поступают, принимая во внимание число находящихся на содержании», — сказала министр финансов.

Она также полагает, что нужно увеличивать поступления на налога на добавленную стоимость и акцизов, а других налогов, например, экологических, кроме того, будут изменения в плане сокращения числа всевозможных льгот, изменения налога на регистрацию автомобиля, налогообложения имущества.