G7 экстренно соберется из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соберет лидеров G7 для срочных переговоров по ситуации в Афганистане во вторник.

«Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало вместе для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и поддержки афганского народа для закрепления достижений последних 20 лет», — написал Джонсон в своем Twitter.

В этом году Великобритания председательствует в Большой семерке, куда также входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что комиссия готова предоставить финансирование странам ЕС, которые помогают переселить беженцев из Афганистана, и что она планирует поднять вопрос переселения на заседании G7 на следующей неделе. Западные правительства пытаются эвакуировать своих граждан и отдельных афганцев, которым угрожает опасность после захвата власти Талибаном в Афганистане.